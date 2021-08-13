Синоптик: 18 августа станет самым жарким днем в Москве в середине августа 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ждать в Москве в ближайшие выходные.

Субботы и воскресенье выдадутся теплыми и почти без осадков. Если доджи и опустятся, то на очень короткое время.

В субботу, 14 августа, +23...+25 °C, в воскресенье, 15 августа, до +25...+27 °C. А вот ночами станет ощущаться приближающаяся осень – воздух будет прогреваться только до +12...+14 °C.

- В ночь на понедельник местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, - комментирует RT Позднякова.

16 и 17 августа столица будет находится в теплом секторе циклона и воздух прогреется до +24...+26 °C, а 18 августа станет самым теплым днем середины месяца – до 28 °C.

- После же придет ненастная погода, уже 19 августа на Москву и Подмосковье обрушатся осадки, которые местами будут особенно сильными, - добавила синоптик.

К концу следующей недели температура воздуха вернется к климатической норме. Днем будет +19...+24 °C, а ночью в пределах +13...+15 °C.

Тем временем, 13 августа стало самым жарким днем в истории Европы. На Сицилии температура приблизилась к 49 градусам. Волны жары могут вскоре стать привычными для жителей планеты.

Глава лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов напомнил «360» о глобальном потеплении, и предположил, что через 30-40 лет аналогичные температуры могут фиксировать на юге России.