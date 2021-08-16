Убийца, скрывшийся вплавь после расправы над москвичкой, оказался приезжим из Узбекистана Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны новые подробности страшного убийства 33-летней москвички. Девушка погибла во время пробежки неподалеку от элитного жилого комплекса, где она проживала вместе с мужем, сотрудником силовых структур, и двумя детьми 8 и 10 лет.

Как стало известно сайту mk.ru, семья планировала в ближайшее время отправиться на отдых в Мексику и девушку активно занималась собой, хотела выглядеть стройно и подтянуто.

Алена, именно так звали жертву, старалась не пропускать занятия в спортзале. Днем ходила на тренировку, а рано утром, в 5 часов, выходила пробежку вдоль реки.

Накануне трагедии девушка поздно вернулась после встречи с подружкой и решила не ложиться спать, а сразу же отправиться на пробежку. Видеокамеры жилого комплекса зафиксировали, что погибшая вышла из дома в 3:20 утра и направилась в мини-парк при жилом комплексе.

Спустя три минуты охранник услышал крики со стороны реки и поспешил проверить территорию. Он сразу же увидел мужчину, который склонился над лежащей на земле женщиной.

Увидев свидетеля, преступник бросился в Яузу и уплыл, а жертве вызвали скорую помощь. Но безрезультатно - ее задушили снятыми с нее же лосинами. Дорогой телефон остался лежать на земле рядом с погибшей, судя по всему, целью преступника было вовсе не ограбление. Следствие полагает, что он хотел надругаться над убитой.

27-летнего приезжего из Узбекистана задержали на следующий день. Его нашли на улице Вавилова. Оказалось, что он занимался ремонтом квартир неподалеку от того места, где совершил преступление.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова отметила, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось обнаружить благодаря совместной работе следственного комитета и сотрудников столичного уголовного розыска.