Москва закупит еще 400 новых электробусов

Электробусы – это инновационный и экологичный вид общественного транспорта Фото: Павел КЛОКОВ

Город закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей. Их поставят по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), которые предполагают долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Электробусы – это инновационный и экологичный вид общественного транспорта. По сравнению с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания они более производительны и надежны. Машины не привязаны к контактной сети. Зарядка занимает 6–10 минут на конечных остановках и в парках.

Рациональное и бережное отношение к природным ресурсам и экологии, это один из приоритетов программы развития города. К 2024 г. парк электробусов составит более 2200 машин. Российская столица полностью откажется от общественного транспорта на дизельном топливе и перейдет на электротранспорт.

«Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года, - отметил заммэра. - За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска «зеленых» облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиарда рублей».

Все электробусы отвечают современным мировым стандартам. Производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.

«Наше сотрудничество с поставщиками машин наземного городского транспорта - пример успешных транспортных проектов города, - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. - Контракты жизненного цикла, которые мы подписываем с производителями, обеспечивают бесперебойную работу наземного городского транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях».

Напомним, в зависимости от специфики закупаемого оборудования КЖЦ заключаются на 7–30 лет. «Это дает Москве возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Если машины ломаются, простаивают, не соответствуют нашим требованиям, то бюджет не несет затрат».