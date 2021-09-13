Эксперты посоветовали, как сэкономить на коммуналке в отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

C 13 сентября в Москве и Подмосковье начинается отопительный сезон. Из-за грядущего похолодания в социальные учреждения тепло придет раньше срока.

Вторым этапом тепло придет в дома москвичей. А вместе с теплом увеличится сумма в платежках за коммуналку.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, что есть два способа сэкономить на отоплении.

Сегодня действует два вида расчетов: при одном платят только во время отопительного сезона, при втором – платежи небольшими равными долями разбиты на весь год.

При втором рассчитывается средняя сумма температурного графика дома, эти показатели корректируются по итогам прошлого года. Многое зависит от того, насколько хорошо работает управляющая компания.

- объем тепла зависит от температуры на улице. Если на улице тепло, а ресурсники пытаются топить на полную, то конечно, нагорает много, - говорит Разворотнева.

Защитить собственника от необоснованной переплаты помогут приборы учета тепла. Тогда придется платить только за реально потребляемый объем. Но они должны стоять во всем доме.

К тому же, в доме лучше поставит приборы погодного регулирования, они корректируют отопление в зависимости от температуры на улице или в помещении. Эти устройства позволяют сэкономить до трети всей суммы за отопление.

Если же в квартире неимоверно жарко и придется открывать окна, чтобы проверить помещение, то можно потребовать у управляющей компании перерасчета. По нормативам в помещении должно быть не боле 24 градусов тепла.

- Стоит каждый день составлять акты и фиксировать температуру. Если санитарные нормы не соблюдаются, то вызывать аварийно-диспетчерскую службу и на основании этого требовать перерасчета. Но на деле, чтобы решить этот вопрос нужно очень много времени, сил и упорства, - говори Светлана Разворотнева в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Константин Крохин предположил, что в 2021 году платежки за отопительный период вырасту. Существенного увеличения не произойдет, но повышения тарифов отразится на расчетах с потребителем.

Доктор медицинских наук, врач-общей практики Татьяна Бандурина отметила, что начало отопительного сезона приводит к понижению влажности воздуха в квартире, что может спровоцировать недомогания у тех, кто имеет проблемы с легкими, в том числе аллергиков. При подготовке к теплому сезону нужно тщательно помыть батареи, чтобы на них не "пригорала" пыль. Иначе это негативно скажется не только на взрослых, но и на детях, пишет газета "Известия".