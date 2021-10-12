Житель Пушкино погиб, заслонив собой жену и ее подругу от вооруженного ревнивца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились детали трагедии, произошедшей в подмосковном Пушкино. Там погиб 36-летний мужчина, заслонивший собой жену и ее подругу от стрелка.

ЧП случилось 11 октября около 19 часов вечера на съемной квартире микрорайона Серебрянка. В тот вечер в госте к семейной паре Николаю и Инне пришла подруга жены. 34-летняя Наталья (все имена изменены) повздорила с мужем и решила пережать скандал у друзей.

Вечером в дверь позвонил сосед и сообщал, что в пустующей квартире на лестничной клетке взломана дверь. Все вышли на лестницу и стали обсуждать нужно ли вызывать полицию. В этот момент из пустующего жилища вышел муж Натальи.

Как стало известно сайту mk.ru, мужчина явно приготовился к нападению. Он принес с собой ружье и устроил беспорядочную стрельбу по собравшимся. Прозвучало три выстрела, которые наповал сразили Николая.

А через секунду прозвучал еще один выстрел. Оказалось, у стрелка было с собой запасное оружие в автомобиле. Он покончил жизнь самоубийством.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Уже удалось установить, что драма разыгралась на почве ревности. Наталья прожила с мужем более 17 лет и все эти годы мужчина изводил жену ревностью.

Еще до брака поднимал на жену руку, о она прощала. Со временем ситуация усугублялась. Мужчина ревновал буквально к каждому прохожему, угрожал убийством.

Наталья терпела и это, в семье подрастал сын. 16-летий подросток регулярно становился свидетелем неприглядных сцен между родителями.

Отец то угрожал матери, то обещал застрелиться сам. В полиции о буйном главе семейства знали, равно как и знали, что у него имеется оружие.

Но начальник отдела энергетической компании хранил ружье на законных основаниях, так что никаких претензий по этом поводу к нему не было.

Накануне трагедии, Наталья приняла решение уйти от мужа. Она вместе с сыном приехала к подруге, где и произошло ЧП.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).