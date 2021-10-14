Участники рынка складской и индустриальной недвижимости обсудят главные тренды 2021 года в ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальная недвижимость — один из перспективных сегментов рынка с точки зрения инвестирования

По мнению «Эксперта», кастомизация – один из главных трендов рынка российских складов. Не зря же компании стараются строить объекты, точно подходящие под специфические требования.

По информации издания, более 60% новых складов возводится по схеме built-to-suit (BTS), когда объект строится под конкретные требования арендатора. А ведь до недавнего времени доля таких сделок не превышала 20%.

Через несколько лет по схеме BTS будет возводиться 70–80% складов.

Индустриальная недвижимость — один из перспективных сегментов рынка с точки зрения инвестирования. Он оставался на плаву даже в разгар пандемии.

Этот сегмент рынка напрямую связан с онлайн-торговлей, обороты которой значительно выросли, а с ними растёт потребность в складах и распределительных центрах.

Главные темы осенней встречи игроков рынка: складская и индустриальная недвижимость для инвестиций и производства; индустриальная недвижимость: тенденции и спрос; управление индустриальной недвижимостью: в каких услугах есть потребность;

В рамках открытого диалога участники встречи обсудят основные тенденции и дальнейшие перспективы развития сегментов Light Industrial и индустриальный (промышленной) недвижимости.

В числе спикеров конференции, ведущие консалтинговые и производственные компании: Cushman & Wakefield, Colliers, JLL, Praedium.

Встречаемся 29 октября в 10:00, в Конгресс-центре ОЭЗ Технополис Москва!

Регистрация обязательна по ссылке.