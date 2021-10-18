Охотовед объяснил нашествие лис на московские храмы: «В парках рядом живут мыши»

Лисицу видят в московских храмах несколько дней подряд Фото: кадр с видео

Лисы стати все чаще появляться рядом с храмами Москвы. На этот раз хищницу заметить на территории храма Василия Блаженного. А до этого рыжую видели во дворах Сретенского и Саввино-Сторожевского монастырей.

В пресс-службе Государственного исторического музея отметили, что к ним рыжая гостья пришла впервые, но до этого лису видели в парке «Зарядье».

Охотовед Денис Полунин полагает, что речь идет об одной и той же лисице.

Видимо она обустроила себе нору неподалеку и теперь иногда устраивает променады по святым местам.

- Обычно в городе с большим числом парков лисы не редкость. В парках есть мыши, следовательно, будут и лисы, - комментирует Полунин сайту mk.ru.

Он отметил, что городские лисы смелые и не боятся людей. Но это вовсе не указывает на признаки бешенства животного, просто хищницы привыкли к данной среде обитания.

Тем не менее, эксперт посоветовал не подходить к ним близко.

- Возможно, неподалеку от храма, например, в Александровском саду, у лисы есть нора, - заключил Полунин.