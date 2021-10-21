«Желтый уровень» погодной опасности продлили в Москве до 22 октября 2021 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве и Подмосковье продлили «желтый уровень» погодной опасности до 22 октября. Изначально особое предупреждение действовало до вечера четверга, 21 октября, но так как сильный ветер сохранится и в пятницу, то «желтую» угрозу было решено оставить.

21 октября порывы ветра будет достигать 20 метров в секунду. В Москве воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, а в Подмосковье — 8-13 градусов. Возможны кратковременные дожди.

В пятницу, 22 октября будет облачно с прояснениями, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди. Ночью + 9-11 градусов, днем + 12-14 градусов. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, сообщает РИАМО.

В целом в Центральной России прогнозируется «погодная лихорадка», температура воздуха будет соответствовать и сентябрю, и ноябрю.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец отметил, что с с 21 октября придет небольшое потепление. На выходных в дневное время суток будет до +14, а ночью - до +9 тепла.

С воскресенья начнется долговременное вторжение арктического холода, сообщает Подмосковье сегодня.