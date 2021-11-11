Москва заняла 7 место в рейтинге городов России с самыми снежными зимами Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики Яндекс.Погоды сообщили, что Москва занимает седьмое место в рейтинге городов России с самыми снежными зимами. С результатами исследования специалистов ознакомился kp.ru.

- У Яндекс.Погоды есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей, — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования сервиса Александр Геньшин.

Как сообщили аналитики, снег в Москве идёт в среднем 103 дня. В последний раз он обычно выпадает в середине апреля. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 114 см. По этому показателю город занимает 7-е место среди российских городов-миллионеров. Самой снежной за последние десять лет в Москве была зима 2012–2013: тогда общая толщина выпавшего снега составила 182 см.

Фото: Яндекс.Погода

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что зима придет в Москву 15 ноября. В четверг утром, 11 ноября, возможен ледяной дождь, днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Пятница и суббота огорчат дождливой погодой и слякотью, в воскресенье – мокрый снег, а со следующей недели – с 15 ноября – ожидаются снегопады и мороз. Землю накроет снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см).