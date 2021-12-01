В прокат выходит "БУМЕРанг" — комедия в духе Тарантино и Гая Ричи от создателей "Бумера"

В прокат выходит новый фильм режиссера дилогии «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова «БУМЕРанг».

В четверг в прокате появится новый фильм режиссера дилогии «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова «БУМЕРанг». Картину изначально планировали выпустить еще в апреле 2020 года, но только сейчас она добралась до российских экранов.

По сюжету неудачливый художник планирует спрыгнуть с высотки и покончить с собой. Но герой выживает, приземлившись на «бумер», который принадлежит владельцу фармацевтического бизнеса из 90-х Эдуарду. Тот требует возместить причиненный ущерб в 10 миллионов рублей. Безработный герой должен найти способ заплатить долг.

Постер картины

В «БУМЕРанге» Петр Буслов возвращается к своим старым персонажам, пытаясь представить, как бы герои его дебютного фильма выживали в новой реальности. Он продолжает изучать запечатленный им в «Бумере» мир, когда за 20 лет бандиты легализовались, а их капитал почти полностью перешел из теневой экономики в рыночную. Но при этом Буслов напоминает, что несмотря на идейную наполненность сценария, «БУМЕРанг» – это черная криминальная комедия, в которой создатели передают многочисленные приветы Тарантино, Гаю Ричи и братьям Коэн.

Также авторы обещают богатый саундтрек, который выйдет отдельно, и где поверх музыки можно услышать закадровые реплики персонажей. В саундтреке нашлось месте как популярным артистам, так и пока что малоизвестным талантам. Особенно авторы выделяют игравший в трейлере трек «Москва» Сергея Шнурова, в самом фильме решающий важную драматургическую задачу.

В фильме богатый актерский состав. В главных ролях – Тимофей Трибунцев и Дмитрий Нагиев, а на втором плане широкий спектр российских знаменитостей: от партнера Нагиева по «Физруку» Владимира Сычева до Антона Лапенко и Семена Слепакова. Как рассказывает Нагиев: «Нет того, чего на съемках я не делал». Он признается, что актеры «все что могли из себя выжали».

Несмотря на долгое ожидание, картина уже скоро окажется в российских кинотеатрах. Продюсер Елена Север уверяет, что они сняли замечательное кино, которое вопреки пандемии должно увидеть как можно больше зрителей.