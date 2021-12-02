Камерный хор РТУ МИРЭА предложил новое прочтение песни «Трава у дома»

Как исполнить легендарную песню, чтобы не испортить глубокий смысл и интересное звучание? Свой вариант предложил камерный хор РТУ МИРЭА, полностью переложив на вокал мега-хит советской эпохи, гимн отечественной космонавтики, песню «Трава у дома».

Под чутким руководством главного дирижера Ивана Самойлова, автора свежей аранжировки для популярного шлягера «Землян», удалось создать уникальный продукт, который одновременно и передает смысл оригинальной композиции, и заставляет по-новому взглянуть на хит.

«Это абсолютное новое прочтение нашей песни. Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за музыкальный привет и за то, что оценили воссоединение «Землян»!» - ответил хористам основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.

«Мы давно мечтали спеть «Траву у дома». Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего Университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем ее не только воссоединению «Землян», но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите», - прокомментировал главный дирижёр хора Иван Самойлов.

В этом году отцы-основатели советской и российской рок-группы «Земляне» объявили о своем воссоединении в золотом составе. Новость вызвала фурор среди многомиллионной аудитории фанатов коллектива, которые теперь ждут новых песен и концертов «Землян».