Снегопады и гололедица придут в Москву и Подмосковье с 10 января 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние каникулы остались позади. Первая рабочая неделя 2022 года встретит россиян снегопадом, гололедицей и температурными качелями.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, настоящая зима накроет всю Центральную Россию.

10 января прогнозируются снегопады и заносы на дорогах. Автомобилистам посоветовали быть осторожнее во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До 12:00 понедельника будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует почти на всей территории ЦФО, сообщает «Подмосковье сегодня».

Количество осадков, которое выпадет в первый рабочий день, превысит 9-14 мм. Ожидается, что наиболее сильные снегопады пройдут в столичном регионе утром и вечером. На дорогах снежные заносы, а видимость ухудшится до 1–2 километров, сообщает «Москва 24».

Это треть от месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года.

В связи с погодным условия в Дептрансе прогнозируют 8-балльные пробки. Автомобилистам напоминают о снегоуборочной технике, которая работает на дорогах с самого утра, сообщает РИАМО.

Ко вторнику обстановка несколько стабилизируется. А в пятницу снова стоит ждать ухудшения. Погода начнет меняться, возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и аномально низкое давление.

- Сейчас мы находимся на периферии антициклона, поэтому погода умеренно морозная, - говорит Татьяна Георгиевна. - Начало недели будет довольно снежным. В понедельник 10 января и в ночь с воскресенья на понедельник может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега. Температура воздуха в течение суток будет одинаковая. Минимальная в Москве -5…-7 по области -5…10. Затем погода начнет меняться и северо-восточные атмосферные потоки принесут уже более прохладный воздух, - комментирует kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.