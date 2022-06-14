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Общество14 июня 2022 9:49

Москвичей попросили избегать длительного пребывания на солнце

Во вторник 14 июня воздух прогреется до +26 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Москвичей попросили избегать длительного пребывания на солнце.

Москвичей попросили избегать длительного пребывания на солнце.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Москвы предупредили о знойной погоде и попросили быть осторожными на улице. В городе столбики термометров поднимутся до +26 градусов, сообщает в Telegram-канал городского хозяйства столицы.

Москвичам советуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, сократить физическую нагрузку, носить свободную одежду из натуральных тканей. Кроме того, жителям рекомендуют правильно питаться и не переохлаждаться под кондиционером.

Столичные коммунальщики постоянно следят за температурой и состоянием дорожного полотна, а с 9 часов вечера до 6 утра поливают газоны, цветники, деревья и кустарники.

Ранее KP.RU сообщал, что жара и кратковременные дожди ожидаются 14 июня в Москве. Температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов. В городе будет дуть юный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами до 15 м/с.