Москвичей предупредили о ливнях с грозой и ветре до 17 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришедшая в Москву непогода с ливнями, грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду сохранится до конца дня, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по Москве. Горожан просят по возможности не выходить на улицу.

Тем же, кто окажется во время непогоды вне зданий, советуют не укрываться под деревьями. Кроме того, лучше держаться подальше от рекламных щитов и плохо укрепленных конструкций.

Особо внимательными следует быть автомобилистам. Лучше снизить скорость и сохранить большую дистанцию до идущего впереди транспорта. Не стоит рисковать, идя на обгон или неожиданно перестраиваясь. Парковать авто лучше подальше от деревьев.

Как сообщал KP.RU ранее, эта неделя в столичном регионе ожидается жаркой. Медики призвали горожан воздержаться от длительного пребывания на солнце.