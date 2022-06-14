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Общество14 июня 2022 15:30

Ливень затопил трамвайные пути на северо-западе Москвы

Из-за подтопления в начале Авиационной улицы задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31
Ирина РЕБРИКОВА
Ливень затопил трамвайные пути на северо-западе Москвы.

Ливень затопил трамвайные пути на северо-западе Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восстановлено движение трамваев на Авиационной улице после подтопления. Коммунальные службы в срочном порядке устраняют последствия подтопления после ливня на северо-западе Москвы, сообщает столичный Дептранс. Скопление воды образовалось вблизи остановки «Пехотная улица».

Из-за этого задерживались трамваи № 6, 15, 28, 30 и 31. Маршруты некоторых из них на время изменили.

Как сообщал KP.RU ранее, столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях с грозами и урагане. Они будут бушевать на территории Москвы до конца сегодняшнего дня.