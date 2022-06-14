Назван оператор с самым быстрым интернетом в Москве

Оказалось, что самым быстрым интернетом в Москве пользуются абоненты МТС Фото: Shutterstock

ЗАМЕРЫ ПРОВОДИЛИСЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА

Компания DMTEL определила, кто из операторов в Москве предоставляет наиболее качественную мобильную связь. Исследование проводилось почти полтора месяца, в период с 16 марта по 21 апреля. За это время эксперты протестировали связь по всей столице. В частности, учитывалось качество сигнала в социально значимых местах, а также уровень покрытия на автодорогах в пределах МКАД, и дальше. Суммарный диапазон составил 3818 км.

Оказалось, что самым быстрым интернетом в Москве пользуются абоненты МТС. Средняя скорость загрузки данных составила 63,52 Мбит/с. На втором месте – МегаФон, пользователи которого скачивают данные из Сети со скоростью 49 Мбит/с. Далее идут билайн и Tele2 с показателями 47,53 Мбит/с и 32,88 Мбит/с соответственно.

Что касается скорости телефонного соединения, то первенство у МТС, далее на хороших позициях билайн и МегаФон. Тесты показали, что у абонентов МТС соединение происходит за 2,57 секунды, у билайна за 2,96 секунды, у Мегафона - 3,45 секунды. Tele2 по этим показателям уступает, среднее значение у оператора 8,23 секунды.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА

Мобильные компании демонстрируют высокие показатели. Что касается дальнейшей работы, то по данным аналитиков DMTEL, с совершенствованием технологий могут возникнуть некоторые трудности. В целом все будет завесить от имеющихся резервов той или иной мобильной компании, а также от возможности разработки или внедрения альтернативных решений.

В частности, в МТС отметили, что не собираются останавливаться на достигнутых результатах, и продолжают модернизацию оборудования и расширение покрытия мобильной сети. Масштабная программа развития запущена в 2020 году. Инвестиции составят примерно 40 миллиардов рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Подмосковье ловит не хуже, чем в столице

Быстрым интернетом могут пользоваться не только абоненты МТС, проживающие в Москве, но и жители Подмосковья. В ходе модернизации сети в Москве и Московской области оператор меняет оборудование и ПО, построил уже более 11 тысяч новых базовых станций, которые оборудовали в местах повышенного спроса. В частности, новые станции появились в Истринском, Одинцовском, Раменском, Солнечногорском и Наро-Фоминском районах, где наблюдалась наибольшая необходимость. Также новые вышки установили в небольших деревнях, поселениях, СНТ, коттеджных поселках, куда москвичи любит переезжать летом.