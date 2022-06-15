Массовая драка с ножами и бутылками произошла у Губернского театра в Москве. Фото: МВД Медиа

Около сорока человек устроили драку с ножами и бутылками у Московского Губернского театра на Волгоградском проспекте, сообщает РЕН ТВ.

На видеозаписи видно, как у здания собирается небольшая толпа людей. Между ними завязывается словесная перепалка, а потом начинается драка, которая перерастает в массовую потасовку.

Уточняется, что драка продолжалась совсем недолго. К моменту прибытия сотрудников полиции участники конфликта разбежались. Правоохранителям удалось задержать лишь одного человека. На него составили протокол о мелком хулиганстве. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что пьяные женщины устроили массовую драку в центре Москвы. По словам очевидцев, конфликт произошел между шестью дамами. Троих из них задержали.