Самолеты «Аэрофлота» будут летать из Москвы во Владивосток пять раз в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 июня самолеты «Аэрофлота» будут выполнять 5 перелетов из Москвы во Владивосток ежедневно, сообщает пресс-служба авиакомпании. Пока столицу России и столицу Приморского края связывают от 2 до 4 таких рейсов.

Вылеты, как и сейчас, будут назначаться на вторую половину дня или поздний вечер. Время в пути составит от 8 до 9 часов. Отправляющимся во Владивосток пассажирам также стоит учесть, что разница между московским и владивостокским временем составляет 7 часов.

- Полеты на воздушной линии Москва - Владивосток выполняются на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 в двухклассной компоновке: комфорт и эконом, - уточняется в сообщении перевозчика.

Рейсы выполняются из аэропорта Шереметьево.

Ранее KP.RU сообщал об увеличении числа еженедельных перелетов из Москвы в Баку. Самолеты «Азербайджанских авиалиний» с 15 июня выполняют ежедневные перелеты в столицу соседнего государства.