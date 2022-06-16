В Москве 16 июня ожидается до +23 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 16 июня прогнозируется переменная облачность и до +21…+23 градусов. В столице будет преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

В городе будет дуть западный ветер со скоростью в 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

В ночь на пятницу 17 июня в столице станет еще прохладнее - до +10…+12 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве открылся купальный сезон. Вода в реках прогрелась до +21, в озерах и прудах - до +23. По прогнозам синоптиков, жара вернется в город на следующей неделе.