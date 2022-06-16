Синоптик: до конца недели в Москве не будет жары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице до конца недели прогнозируется теплая и комфортная погода. Столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В основном температурный фон будет таким: ночью - 10-15 градусов, днем - 20-25 градусов, это нормальное лето в московском исполнении», - отметил метеоролог.

Во второй половине дня в воскресенье 19 июня в столице воздух прогреется до +25 градусов. В понедельник 20 июня в городе будет немного жарче - до +29 градусов.

Однако, по словам синоптика, такое повышение температуры кратковременно - всего на один день. Затем в столицу вернется комфортная летняя погода. Она будет соответствовать климатической норме.

«Поэтому до конца недели абсолютно нормальная, естественная для Москвы погода, характерная для середины месяца, для четвертой пятидневки июня», - заключил Вильфанд.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 16 июня ожидается до +23 градусов. В столице будет преимущественно без осадков.