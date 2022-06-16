«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 17 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен синоптиками в Москве на 17 июня, следует из интерактивной карты на официальном сайте Гидрометцентра России. В этот день ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать в течение всего дня: с 9:00 до 21:00.

Температура при этом будет комфортной, столбик термометра поднимется до 21-23 градусов тепла. В некоторых районах пройдут дожди, но они будут кратковременными.

Как сообщал KP.RU ранее, жара не вернется в Московский регион как минимум до следующей недели. Температура будет держаться в пределах июньской нормы и не поднимется выше 25 градусов.