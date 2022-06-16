Назван округ Москвы с самым дешевым вторичным жильем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые низкие цены на вторичные квартиры в Москве по итогам мая 2022 года зафиксированы в Юго-Восточном административном округе столицы, сообщает РБК.Недвижимость. Здесь минимальная средняя цена за квадратный метр составила 270 тысяч рублей. Близки к этому ценники на вторичную жилплощадь в Восточном административном округе - 275,8 тысячи рублей.

Замкнул тройку лидеров по минимальным ценам на вторичку Южный округ. Тут квадрат на конец весны-2022 продавали за 290,2 тысячи рублей.

Квартиры в центре оказались ровно в два раза дороже. Минимальная средняя стоимость квадратного метра здесь составила 582,5 тысячи рублей. Дорогими остаются и квартиры на западе (359,2 тыс. рублей) и севере (321,2 тыс рублей) столицы.

При этом цены во всех округах продолжили падать. В основном снижение составило от 1 до 2%, но в центре квартиры дешевели быстрее. За май цены снизились на 5%.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице стала доступнее аренда однокомнатных квартир. В среднем квартиру можно снять за 43,4 тысячи рублей.