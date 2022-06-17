Сергунина: Аудитория Russpass увеличилась до четырех миллионов пользователей

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Оформить бронь номера в гостинице или столика в ресторане, купить билеты на поезд и самолёт, скачать аудиогид и проложить маршрут своего путешествия. Все это и многое другое для комфортного отдыха можно сделать в одном месте - на российском туристическом сервисе Russpass. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, на разработанной по инициативе правительства Москвы платформе пользователей становится больше с каждым днём.

«В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до четырех миллионов человек. Сегодня это крупный общенациональный проект, объединяющий все регионы нашей страны. Он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России — от готовых туров до маршрутов для автопутешествий», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, чаще всего на Russpass обращаются для бронирования гостиниц, покупки железнодорожных и авиабилетов, а также подбора тематических экскурсий по разным городам.

Кроме этого, столица создала единую туристическую экосистему. Сюда включены цифровые проекты для путешественников, контакт-центр и сеть туристических инфоцентров. Много полезного также можно найти на официальном турпортале Москвы Discover Moscow. А для взаимодействия внутри отрасли работает онлайн-площадка Moscow Travel Hub.

Столичные власти поддерживают развитие туризма, в том числе делового и молодежного. В 2022 году по решению Сергея Собянина город будет компенсировать часть затрат на проведение форумов и конференций. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей.

Также Москва поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет.

ЦИФРЫ

В 2021 году в Москве побывали 15,3 миллиона россиян. Если сравнивать с допандемийным 2019-м, то внутренний турпоток в столицу по итогам прошлого года восстановился почти на 80%.

В 2022-м продуктивными для столичного туризма стали большие майские выходные. В эти праздничные дни Москву посетили 1,9 миллиона человек из других регионов - на 7% больше, чем годом ранее. По данным городского Комитета по туризму, чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. Им от 25 до 44 лет (56%). Кстати, 42% гостей приезжали в столицу два и более раз в течение года.

Только за 2021 год отрасль принесла в бюджетную систему Москвы около 100 миллиардов рублей.