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Общество17 июня 2022 5:21

Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве 17 июня

Воздух прогреется до +23 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве 17 июня.

Порывистый ветер и кратковременные дожди ожидаются в Москве 17 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве 17 июня прогнозируется теплая погода с переменной облачностью и небольшими дождями. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных +21…+23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. В городе будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Однако местами порывы будут достигать 15 м/с.

В ночь на субботу 18 июня в столице станет прохладней - до +10…+12 градусов. В это время дождя не ожидается.

Ранее KP.RU сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 17 июня из-за порывистого ветра. Предупреждение будут действовать в течение всего дня: с девяти утра до девяти вечера.