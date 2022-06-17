Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Москвы в Актау. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Red Wings с 6 июля запустит рейсы из Москвы в Актау (Казахстан), сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы будут выполняться из международного аэропорта Жуковский два раза в неделю: по средам и субботам. Уточняется, что средняя стоимость перелетов по этому направлению снизится.

В этом маршруте будут задействованы российские лайнеры SSJ 100. Их вместимость - 100 кресел.

Актау - это город на берегу Каспийского моря, расположенный на юго-востоке Казахстана. Он считается основным морским курортом страны.

Ранее KP.RU сообщал, что Azur Air планирует запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном. Между турецким городом и столицей возобновится полноценное авиасообщение.