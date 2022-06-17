Роспотребнадзор запретил купаться на пляже Тропарево из-за грязной воды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Москвы временно не рекомендуется купаться в зоне отдыха «Тропарево» из-за несоответствия воды нормам по санитарно-химическим показателям, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Пока на единственном в ЮЗАО пляже, где было разрешено купание, можно принимать только солнечные ванны. На берегу расставили соответствующие знаки.

Ревизоры не исключают, что ситуация может измениться, если на Теплостанском пруду будут проведены водоочистные работы.

- После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, - уточняется в сообщении.

Пока ближайшим к ЮЗАО пляжем с официально разрешенным купанием остается озеро Мещерское на западе Москвы. Кроме него действуют еще 8 зон отдыха, открытых для купания: «Левобережье» (САО), «Путяевский пруд №1» (ВАО), «Озеро Белое» (ВАО),«Серебряный Бор -2» (СЗАО), «Серебряный Бор - 3» (СЗАО), «Большой городской пруд (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО).

Как сообщал KP.RU ранее, установившаяся погода в Москве позволяет открыть купальный сезон. По сведениям синоптиков, вода в Москве-реке прогрелась до +21 градуса, в прудах и озерах - до +23 градусов.