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Происшествия19 июня 2022 7:43

Тонувшего мужчину спасли в Троицке

Переплывая реку Десну, он начал уходить под воду
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Тонувшего мужчину спасли в Троицке.

Тонувшего мужчину спасли в Троицке.

Фото: ЧСтные новости Москвы

Спасатели вытащили из воды тонувшего 39-летнего мужчину в зоне отдыха «Заречье» в Троицке, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Вечером 18 июня во время патрулирования акватории реки Десны дежурная бригада спасательной станции «Троицкая» увидела тонущего человека. Мужчина переплывал водоем и начал уходить под воду. Специалисты отправились к нему на помощь. В 20 метрах от берега пострадавшего вытащили из воды и подняли на борт катера.

После этого пловца привезли на станцию. Там ему оказали первую помощь и обогрели. Мужчину передали наряду полиции. Правоохранители провели с ним профилактическую беседу.

Ранее KP.RU сообщал, что тонувшего мужчину спасли на Химкинском водохранилище. Он прыгнул с берега в воду и сразу же начал тонуть.