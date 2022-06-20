Дизайн АЗЛК «Москвич»-2141 2022-2023 года показали в Сети. Фото: naavtotrasse.ru

Независимый дизайнер представил на фоторендерах новый седан АЗЛК «Москвич»-2141 2022-2023 модельного года, пишет портал naavtotrasse.ru. По мнению экспертов, российский автомобиль мог бы конкурировать с популярными моделями Hyundai и KIA.

Дизайн АЗЛК «Москвич»-2141 2022-2023 года показали в Сети. Фото: naavtotrasse.ru

Цена АЗЛК «Москвич»-2141 в предложенном исполнении могла бы быть достаточно доступной. Новинка получит простой по исполнению кузов с длинной колесной базой. Комментаторы считают, что на создание такой машины потребуется около года.

О технической составляющей автомобиля ничего не известно. Однако авторы изображения полагают, что будущий седан могли бы разработать на платформе JAC. Так «Москвич» сможет получить моторы и трансмиссии китайской компании. При этом не исключено, что для новинки подготовят турбодизель от ГАЗ.

Дизайн АЗЛК «Москвич»-2141 2022-2023 года показали в Сети. Фото: naavtotrasse.ru

Ранее KP.RU сообщал, что производство автомобилей «Москвич» возобновится на столичном заводе «Рено». Предприятие перешло на баланс города. Больше 60% автолюбителей готовы купить автомобили российского производства при условии низкой цены.