До трех увеличилось число пострадавших в аварии на Боровском шоссе. Фото: Госавтоинспекция Москвы

Две женщины и один мужчина пострадали в аварии на Боровском шоссе, где автомобиль такси въехал в группу пешеходов, пересекавших проезжую часть, сообщает столичная Госавтоинспекция. По предварительным данным, таксист не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение.

Авария случилась недалеко от дома 2к5 по Боровскому шоссе.

- Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия вместе со следственно-оперативной группой, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Как сообщал KP.RU ранее, первоначально Дептранс Москвы распространил информацию о двух пострадавших пешеходах.