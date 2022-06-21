Синоптик: в выходные в Москву придет 30-градусная жара. Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные 25-26 июня в столице ожидается жара. Столбики термометров могут подняться до +31 градусов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в городе заметно потеплеет уже в пятницу 24 июня. В Москве будет солнечно и до +23…+25 градусов. В выходные в столицу придет летний зной. Воздух прогреется до +26...+31 градусов, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Вильфанд добавил, что 25 и 26 июня москвичей ждут и очень теплые ночи. Температура поднимется примерно до +15 градусов.

Кроме того, метеоролог отметил, что в эти дни в городе будет высокий уровень ультрафиолета. В такую жару москвичам необходимо защищать кожу от солнечных лучей.

«Индекс будет превышать шестерку, поэтому на солнце нужно быть очень осторожным», - пояснил Вильфанд.

Ранее KP.RU сообщал, что во вторник 21 июня в Москве будет прохладно и пасмурно. Днем воздух прогреется лишь до +18 градусов. В городе будет идти дождь.