На Большой Семеновской улице появится выделенка и изменится схема движения. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Большой Семеновской улице с 9 июля появится выделенка для городского транспорта. Поездки на этом участке станут безопаснее и в три раза быстрее, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточняют, что этом районе находится две станции метрополитена, ж/д платформа, МФЦ, торговые и деловые центры, политехнический университет. По улице каждые две минуты ходит общественный транспорт. Им пользуются 65 тысяч пассажиров.

Выделенная полоса появится на самых загруженных участках - от Измайловского Вала до Барабанного переулка (в центр) и от Электрозаводского моста до Проектируемого проезда №64 (в область).

Схема движения изменится для автомобилистов. Так, на пересечении Большой Семеновской улицы и Семеновского Вала в сторону области можно будет проезжать по двум полосам движения вместо одной. Такое решение позволит избежать пробок на перекрестке.

Кроме того, дополнительная полоса для личных авто появится от Барабанного переулка до Электрозаводского моста.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве появится 30 км новых выделенок. Всего в столице действует 389,5 км А-полос.