Москва стала 11-й в России по обеспеченности кафе и ресторанами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва неожиданно заняла лишь 11-е место по обеспеченности кафе и ресторанами, сообщает компания Marketing Logic.

Аналитики отмечают, что на 10 тысяч жителей в столице насчитывается 13,1 кафе, 10,5 ресторанов, 6,7 фастфудов, 3,8 пабов и баров. Среднее значение по Москве составило 8,5.

На первой строчке рейтинга расположилась Казань со средним значением в 12,4. Следом за ней идет Воронеж (10,8) и Пермь (10,1). На четвертом месте находится Санкт-Петербург, который принято считать «ресторанным» городом (9,8). Пятерку замыкает южный город России - Ростов-на-Дону (9,3).

В десятку городов по обеспеченности заведениями общепита также попали Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Волгоград и Екатеринбург. В этом рейтинге все они обогнали Москву на несколько позиций.

«Если говорить о рынке общепита ТОП-15 крупнейших российских городов в целом, то показатели пока ниже, чем в большинстве европейских стран, но, например, количество заведений в Казани уже сопоставимо с данными по Испании…», - отметил управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем доходов населения. Лидерами стали северные регионы - Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.