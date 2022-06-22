84% москвичей не знают о муниципальных выборах, но каждый второй хочет на них пойти. Фото: Иван МАКЕЕВ

В единый день голосования 11 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Поучаствовать в голосовании хотят 57,5% москвичей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос Russian Field. С 15 по 17 июня эта социологическая служба поговорила с двумя тысячами горожан. Выяснилось, что при большом желании прийти на участок о дате проведения выборов знают всего лишь около 15,8% респондентов.

Чаще остальных о желании выразить свое мнение голосованием заявляли пожилые москвичи старше 60 лет, люди с высоким уровнем дохода и те, кто удовлетворен текущей ситуацией.

Горожане, имеющие низкие доходы, а также те, кто указал в опросе недовольство текущими обстоятельствами, реже заявляли о желании пойти на выборы.

Также респонденты выразили готовность голосовать удаленно. Это готовы сделать 44% опрошенных.

Как сообщал KP.RU ранее, 11 сентября муниципальные выборы должны пройти в 125 муниципальных округах Москвы.