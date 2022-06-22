Более 90% арендаторов жилья в Москве требуют от собственников скидки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В июне 2022 года около 93% потенциальных арендаторов жилья в столице требуют от собственников скидки в среднем на 5-10% от ставки найма. Несмотря на это 35% хозяев жилья неохотно предоставляют дисконт, сообщают аналитики «ИНКОМ-Недвижимость».

Эксперты отмечают, что этим летом формируют спрос приезжие наниматели, которые перебрались в Москву на заработки. Их 48%. Среди квартирантов отмечается тренд на снижение бюджета аренды. В то же время у граждан повысились требования к съемным объектам.

По данным компании, в столице предложение в пять раз превышает спрос. Наниматели могут спокойно выбирать разные варианты жилья. Сроки сдачи квартир увеличиваются до трех недель в масс-маркете, до двух недель в эконом-сегменте.

При этом аналитики уточняют, что за две декады июня прирост предложений жилья снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом в мае. Кроме того, спрос на аренду тоже ниже обычного: на 15% проигрывает июню 2021 года и на 40% - среднестатистическому июньскому показателю до пандемии коронавируса.

Ранее KP.RU сообщал, что назван округ Москвы с самым дешевым вторичным жильем. Самая доступная недвижимость находится в Юго-Восточном административном округе столицы. Здесь минимальная средняя цена за «квадрат» составила 270 тысяч рублей.