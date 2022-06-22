Спрос на туры в Москву в несколько раз увеличился в летний сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристы из России нашли альтернативу поездкам в Европу. В летний сезон в несколько раз увеличился спрос на туры в Москву, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Так, по данным туроператора «Интурист», организованный спрос на туры возрос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что в столице освободился большой пласт номерного фонда, который раньше был забит под квоты для иностранцев. Кроме того, многие путешественники из-за санкций все чаще выбирают для отдыха российские, а не европейские города. На спрос повлияла и отмена коронавирусных ограничений.

Аналитики добавили: Москва вошла в десятку российских регионов по внутренним продажам. Туристы интересуются как стандартными турами, так и короткими остановками в Москве при перелете в Турцию.

Довольно часто россияне выбирают экскурсионные туры. Большой популярностью пользуются прогулки по Старому Арбату с гидом-историком, экскурсии по Замоскворечью, по Московскому Кремлю, а также водные прогулки на теплоходе по Москве-реке.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва возглавила рейтинг самых дорогих городов для путешествий в выходные. В среднем туристы тратят на уикенд в столице 8,5 тысяч. В эту сумму не входят затраты на дорогу.