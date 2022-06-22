Стоимость жилья в Новой Москве поставила исторический рекорд

Стоимость жилья в Новой Москве выросла до исторического максимума. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Новой Москвы превысила 230 тысяч рублей. Это является историческим рекордом для рынка недвижимости ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

Он добавил: средняя цена за квадрат первичного жилья в Новой Москве увеличилась на 16,5% по сравнению с показателем конца первого полугодия 2021 года.

По словам Жидкина, жилье в ТиНАО дорожает из-за развития транспортной и социальной инфраструктуры, сокращения лотов с низкой ценой. Кроме того, на стоимость влияет повышение уровня сдаваемого жилья.

Ранее KP.RU сообщал, что назван округ Москвы с самым дешевым вторичным жильем. Самая бюджетная недвижимость располагается в Юго-Восточном административном округе столицы. Здесь минимальная средняя цена за квадрат составила 270 тысяч рублей. На второй строчке ВАО с 275,8 тыс. рублей.