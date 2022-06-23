С 23 июня в Москве начинается генеральное наступление лета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву с 23 июня возвращается летняя жара: осадки не ожидаются, а температура днем достигнет 23-25 градусов, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра. При этом будет облачно.

Давление повысится до 746 мм ртутного столба. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

- Начиная с сегодняшнего дня над просторами Русской равнины основательно обосновывается скандинавский антициклон, и он будет определять процессы не только до конца недели, но и с перехлестом на следующую неделю. То есть именно 23 июня станет стартовой позицией для генерального наступления лета по всем фронтам, - заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что пока погода будет облачной, но вскоре небо начнет проясняться.

Вечером 23 июня в столице наступит последняя холодная ночь с температурой 12-14 градусов. Далее она начнет повышаться.

Как сообщал KP.RU ранее, в выходные в Москву вернется жара.