«Попал в срез колесом»: депутат Госдумы Журавлев рассказал подробности аварии

«Попал в срез колесом»: депутат Госдумы Журавлев рассказал подробности об аварии.

Попавший в аварию на своем мотоцикле во время движения по Кутузовскому проспекту депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Алексей Журавлев рассказал о подробностях ДТП, пишет ТАСС.

59-летний политик объяснил падение с мотоцикла тем, что угодил на участок с ремонтом покрытия дороги.

- На мотоцикле проехал уже несколько сотен тысяч километров, объехав всю страну, а тут в центре Москвы - срезанный асфальт и никаких знаков не стоит. Просто не заметил, попал в срез колесом, меня выкинуло, - рассказал агентству Алексей Журавлев.

Он уточнил, что чувствует себя нормально, а полученную травму не рассматривает как серьезную. По словам Журавлева, он уже готов вернуться к работе, однако решил пропустить сегодняшний день, чтобы сделать КТ и МРТ.

Как сообщал KP.RU ранее, депутат попал в аварию вечером 22 июня. Он ехал на мотоцикле по Кутузовскому проспекту, не справился с управлением и упал вместе с байком.