В Москве стали реже брать ипотеку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве за пять месяцев 2022 года спрос на ипотечные сделки снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период в столице заключили более 45,4 тыс. договоров ипотечного кредитования, сообщает столичное управление Росреестра.

Эксперты отмечают, что в мае 2022 года число сделок снизилось на 26% по отношению к апрелю. Уточняется, что такая же ситуация сложилась и в мае прошлого года. Тогда количество договоров сократилось с 12,9 тысяч до 9,8 тысяч.

«Однако Управлением ожидается новый виток роста заинтересованности в ипотечных предложениях и увеличению количества регистраций таких договоров после того, как граждане начнут регистрировать сделки по новым льготным условиям», - добавили в федеральной службе.

Москва является лидером по выданным ипотечным кредитам. На город приходится 24% от общей суммы займов по всей стране.

Ранее KP.RU сообщал, что квартиры в Москве могут подорожать на треть к концу года. На это повлияют цены на стройматериалы, а также нарушения в поставках специальной техники.