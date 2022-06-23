Москва сместилась на 14-е место в рейтинге мегаполисов по росту цен на жилье

Москва сместилась в конец рейтинга мегаполисов по росту цен на жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва заняла 14-е место в рейтинге российских городов-миллионников с самым большим ростом цен на недвижимость в новостройках. С начала 2022 года в столице этот показатель возрос лишь на 2,2% с 15,51 млн до 15,84 млн руб. Годом ранее Москва занимала третье место в этом рейтинге, сообщает РБК Недвижимость со ссылкой данные «ЦИАН.Аналитики».

На первой строчке рейтинга по росту цен на жилье расположился Челябинск. Здесь квартиры в новостройках подорожали на 34,4% с 4,27 миллионов до 5,74 миллионов рублей. Следом идет Казань. В этом городе стоимость недвижимости возросла на 33,2%. На третьем месте Уфа с ростом цен на 22,6%. Чуть ниже расположились Самара (21,1%) и Ростов-на-Дону (20,8%).

В десятку также входят Нижний Новгород, Екатеринбург, Пермь, Волгоград и Воронеж.

Утоняется, что цена на жилье в новостройках снизилась лишь в одном российском мегаполисе - в Омске. Стоимость квадратного метра упала на 7,8% до 6,69 миллионов рублей.

С начала 2022 года на первичном рынке недвижимости в крупных городах России квартиры в среднем подорожали на 15%.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве стали реже брать ипотеку. С начала 2022 года спрос упал на 8%.