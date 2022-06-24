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Происшествия24 июня 2022 5:44

Опубликовано видео смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве

В сети появились кадры момента смертельного ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве
Дмитрий ТРУНОВ
Дмитрий ТРУНОВ
Опубликовано видео ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве.

Опубликовано видео ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве.

Фото: прокуратура Москвы

Департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись ДТП на Зубовском бульваре утром 24 июня, после которого автомобиль врезался в здание и вспыхнул.

На кадрах видно, что иномарка на высокой скорости проносится через Зубовский бульвар, задевает сзади почти проехавший автомобиль такси, а потом вылетает с проезжей части и врезается в здание. Сразу после этого Mercedes загорелся.

Опубликовано видео ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве.

Опубликовано видео ДТП с Mercedes на Зубовском бульваре в Москве.

Фото: прокуратура Москвы

Пострадало восемь человек, сообщает прокуратура Москвы. Двое погибли, шестеро госпитализированы. Автомобиль сгорел практически полностью. Движение в районе ДТП к настоящему времени восстановлено в полном объеме.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.