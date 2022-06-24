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Общество24 июня 2022 7:55

В Москве нашли новых жертв тренера-педофила из Люблино

Следователи считают, что задержанный за приставания к ученику преподаватель также развращал другого 9-летнего мальчика и его 6-летнюю сестру
Ирина РЕБРИКОВА
В Москве нашли новых жертв тренера-педофила из Люблино.

В Москве нашли новых жертв тренера-педофила из Люблино.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деле тренера по борьбе из спортклуба в Люблино, обвиняемого в сексуальном насилии над учеником, появились новые эпизоды, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ. Двум недавно выявленным жертва предполагаемого педофила оказалось по 9 и 6 лет.

Речь идет о еще одном ученике задержанного преподавателя и младшей сестре мальчика. Преступления в отношении них были совершены в сентябре прошлого года во время спортивных занятий.

- Следователи продолжают устанавливать всех лиц, возможно, пострадавших от действий фигуранта, - уточняется в сообщении.

Подозреваемый на время расследования арестован.

Ранее kp.ru сообщал, что в Люблино тренер приставал к своему воспитаннику. Мальчик рассказал о странном поведении мужчины родителям.