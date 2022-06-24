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Общество24 июня 2022 10:59

Экстренное предупреждение из-за жары в Москве выпустил Гидрометцентр

В ближайшие выходные температура в столице поднимется до 32 градусов
Ирина РЕБРИКОВА
Экстренное предупреждение из-за жары в Москве выпустил Гидрометцентр.

Экстренное предупреждение из-за жары в Москве выпустил Гидрометцентр.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Жителей Москвы просят планировать свой уик-энд с учетом того, что столбик термометра поднимется до 32 градусов.

- В период с 25 по 27 июня в Москве ожидается сильная жара, температура днем - плюс 30-32 градуса, - говорится в сообщении Росгидромета.

В эти дни на столичных вокзалах и станциях ЦППК в часы пик пассажирам электричек будут бесплатно раздавать воду, сообщал ранее kp.ru.

Как сообщал KP.RU ранее, 32 градуса останутся максимальной отметкой для июня, жарче в Москве уже не будет. При этом прогреваться город будет неравномерно. Особенно знойной погода будет в Центральном округе Москвы.