Экстренное предупреждение из-за жары в Москве выпустил Гидрометцентр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Жителей Москвы просят планировать свой уик-энд с учетом того, что столбик термометра поднимется до 32 градусов.

- В период с 25 по 27 июня в Москве ожидается сильная жара, температура днем - плюс 30-32 градуса, - говорится в сообщении Росгидромета.

В эти дни на столичных вокзалах и станциях ЦППК в часы пик пассажирам электричек будут бесплатно раздавать воду, сообщал ранее kp.ru.

Как сообщал KP.RU ранее, 32 градуса останутся максимальной отметкой для июня, жарче в Москве уже не будет. При этом прогреваться город будет неравномерно. Особенно знойной погода будет в Центральном округе Москвы.