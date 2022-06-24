Московские спасатели дали рекомендации по спасению от жары. Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичные спасатели предупредили москвичей о сильной жаре в выходные - с 25 июня по 27 июня. Специалисты дали жителям рекомендации по спасению от летнего зноя, сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

По прогнозам синоптиков, в эти выходные в дневные часы воздух прогреется до +30…+32 градусов.

Жителям столицы советуют ограничить пребывание под открытым солнцем, пить больше воды и носить светлую легкую одежду из натуральных материалов, желательно из хлопка. Кроме того, москвичей просят не разводить открытый огонь, так как это может привести к пожару. При недомогании советуют отойти в тень и выпить воды.

При необходимости горожане могут обратиться в экстренные службы по телефону 101 или 112.

Ранее KP.RU сообщал, что экстренное предупреждение из-за жары в Москве выпустил Гидрометцентр. В эти дни на вокзалах Москвы и Подмосковья пассажирам будут бесплатно выдавать воду.