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Общество24 июня 2022 14:11

Холодный атмосферный фронт придет в Москву 28 июня

Столбики термометров покажут до +24…+29 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Холодный атмосферный фронд придет в Москву 28 июня.

Холодный атмосферный фронд придет в Москву 28 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После знойных выходных в столицу придет холодный атмосферный фронт. С 28 июня в городе станет прохладнее. Ожидаются «скоротечные» ливни с грозами, сообщает RT со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик добавил: несмотря на «аномальное тепло», экстремальной жары в городе не будет. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов лишь 26 и 27 июня. Уже 28 июня температура понизится с +28…+33 градусов до +24…+29 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что 26 июня московских выпускников ждет 30-градусная жара. Вечером в центре города будет около +18…+20 градусов. Ночь будет лунной и звездной.