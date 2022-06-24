Синоптик: московских выпускников ждет теплая и звездная ночь

Синоптик: московских выпускников ждет 30-градусная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода во время выпускных вечеров в субботу 25 июня будет жаркой. Днем воздух прогреется до +30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на онлайн-брифинге.

Синоптик добавил: в Москве будет особенно тепло 24 и 25 июня. Не исключено, что в эту субботу столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Дождей в городе не ожидается. Вечером и ночью будет около +17 градусов, а в центре - +18…+20 градусов.

Метеоролог отметил, что выпускников столичных школ ждет лунная и звездная ночь.

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение из-за жары в Москве. С 25 по 27 июня в городе потеплеет до +30…+32 градусов. Московские спасатели посоветовали жителям пить больше воды, носить светлую легкую одежду, избегать длительного пребывания на солнце