Синоптик предупредил о высоком индексе ультрафиолета в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве из-за солнечной погоды в ближайшие дни ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что высокая солнечная активность также будет наблюдаться в Ярославской, Волгоградской, Воронежской, Псковской, Курской областях и некоторых других регионах России. Здесь фиксируется ультрафиолетовый индекс от 6 до 8.

Синоптик пояснил: индекс ультрафиолета повышается при малооблачной погоде.

Вильфанд отметил, что в настоящий момент уровень ультрафиолета ниже 6 наблюдается на юге страны, например, в Крыму и Краснодарском крае. В этой части России сейчас идут дожди, температура около +25…+26 градусов.

УФ-индекс указывает на возможные неблагоприятные последствия солнечных лучей для здоровья. При значениях индекса от 3 до 7 в полуденные часы советуют находиться в тени, носить головной убор и прятать руки от солнца, а также пользоваться кремом с SPF. При значениях от 8 и выше в дневные часы рекомендуют находиться в помещении. В первую очередь высокий индекс ультрафиолета опасен для кожи и глаз.

Ранее KP.RU сообщал, что столичные спасатели дали рекомендации в связи с экстремальной жарой в городе. Они советуют пить больше воды, носить светлую одежду и ограничить время пребывания на солнце. С 25 по 27 июня в Москве ожидается до +30…+32 градусов.