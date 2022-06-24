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Экономика24 июня 2022 16:39

В Москве упали продажи жилья на вторичном рынке

С начала 2022 года этот показатель снизился на 9%
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве упали продажи жилья на вторичном рынке.

В Москве упали продажи жилья на вторичном рынке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с января по май 2022 года было зарегистрировано более 59,5 тысяч сделок купли-продажи на вторичном рынке недвижимости. Это на 9% меньше, чем в аналогичный период 2021 года. При этом по сравнению с 2020 годом число сделок увеличилось на 38%, сообщают в Управлении Росреестра по Москве.

В мае 2022 года было зарегистрировано 7,2 тыс. договоров мены жилья во вторичках. Показатель снизился на 36,6% по сравнению с апрелем. Утоняется, что продажи падали и в 2021 году. Тогда разница между апрельскими и майскими значениями составила 4,2 тыс.

В мае регистрировали договоры, которые были заключены до снижения ключевой ставки Центробанком РФ. В Управлении добавили: недвижимость в столице является надежным активом. Сейчас продавцы не спешат снижать цены на жилье, а покупатели ждут более низких ставок по ипотеке.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве стали реже брать ипотеку. С начала 2022 года спрос упал на 8%.