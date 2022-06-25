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Звезды25 июня 2022 9:17

Прощание с Пьером Нарциссом экстренно перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом состоится 29 июня 2022 года. Организаторы сослались на форс-мажор
Дмитрий ВОРОНИН
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора.

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Церемонию прощания с певцом Пьером Нарциссом, скончавшимся 21 июня, перенесли в связи с форс-мажором, сообщает РИА Новости.

Прощание должно было пройти днем в субботу 25 июня, однако буквально за несколько минут до его начала стало известно о переносе.

«Мы просим всех наших друзей, поклонников и неравнодушных войти в положение и развернуться прямо сейчас. Острый форс-мажор. Это (прощание) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», - цитирует агентство экс-супругу исполнителя Валерию Калачеву.

Певец камерунского происхождения, исполнитель хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Перед смертью он лежал в больнице подмосковного Жуковского. У артиста остановилось сердце во время операции на почки.

Похоронить певца планируют в Камеруне.