Из-за жары в Москве 25 июня трижды проведут аэрацию воздуха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные власти сообщили о мерах, которые предпринимают коммунальные службы в условиях жаркой погоды. Для охлаждения поверхности дорог их поливают, а при температуре выше +25°С организуют аэрацию.

При аэрации воздух тесно контактирует с водой. Сегодня ее проведут трижды. Первый цикл начался в 11:00, сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве в дневные часы 25 июня из-за жаркой погоды.